VIDEO Serena Williams, debut solid la revenirea in circuit (7-5, 6-3 cu Zarina Diyas) - Letala la retur

Mult asteptata revenire a Serenei in circuit s-a produs la Indian Wells, un turneu atat de drag americanilor. Fostul lider mondial a avut parte de un meci asa cum cu siguranta si-a dorit: cu ritm, cu risipa de energie, un test bun pentru Serena.Zarina a fost o adversara incomoda, care a fortat-o pe americanca din punct de vedere fizic.Serena a dat satisfactie in cele doua ore si 32 de minute cat a tinut partida. A avut ritm, a servit satisfacator (nu a avut procentaje grozave la punctele castigate cu primul: 63%, dar a fost mai bine pe al doilea: 64%), a avut consistenta cu backhandul si multa forta cu dreapta ei exploziva.In plus, Serena ne-a aratat inca o data ca este una din cele mai bune jucatoare din istorie la retur: a fost foarte agresiva, a "citit" serviciul adversarei si a profitat de fiecare minge mai scurta sau mai "moale".Sigur, sunt destule ajustari de facut in jocul Serenei, insa nivelul aratat de jucatoarea cu 23 de Grand Slam-uri in CV a fost unul ridicat pentru o sportiva care a "disparut" din circuit pentru aproape 14 luni, perioada in care a devenit mama.Turul doi i-o scoate in cale Serenei pe Kiki Bertens (Olanda, 29 WTA), o jucatoare cu multa forta in executie, dar restanta la capitolul deplasare.