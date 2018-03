​Indian Wells: Mihaela Buzarnescu, eliminata in turul intai de Jennifer Brady (86 WTA)

Ajunsa pe locul 38 in lume, Buzarnescu a cedat dupa un meci care a durat doua ore si sase minute.Pentru prezenta pe tabloul principal de la Indian Wells, Mihaela va primi 15.610 dolari si 10 puncte in clasamentul WTA de simplu.In turul doi al competitiei californiene, Romania va avea trei reprezentante: Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina Begu, in timp ce Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu au parasit deja competitia.