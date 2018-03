​Indian Wells: Programul de joi al jucatorilor din Romania

Sorana Cirstea vs Monica Niculescu (de la ora 21:00)Mihaela Buzarnescu vs Jennifer Brady (in jurul orei 03:00)Marius Copil vs Peter Polansky (in jurul orei 03:00)Simona Halep/Irina Begu vs Nicole Melichar (SUA)/Kveta Peschke (Cehia) - in jurul orei 23:00Raluca Olaru/Olga Savchuk - Katerina Bondarenko(Ucraina)/Aleksandra Krunic (Serbia) - in jurul orei 01:00Monica Niculescu/Andrea Hlavackova (Cehia) - Karolina Pliskova/Kristyna Pliskova (ambele Cehia) - in jurul orei 03:00In Romania, competitia californiana poatea fi urmarita in direct pe Digisport (2 si 3).