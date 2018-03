Simona Halep: "Mi-am revenit dupa finala pierduta la Australian Open"

''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De fiecare data sunt dezamagita cand pierd un meci, cand pierd o finala, dar finala aceasta a fost una speciala, ca si cea de la Roland Garros de anul trecut.Mi-am revenit greu dupa acele meciuri, dar a fost important ca am ajuns sa joc aceste finale. Ea (n.r. Caroline Wozniacki) a fost mai puternica decat mine in finalul meciului si am acceptat acest lucru, trebuie sa muncesc mai mult si daca voi mai avea un astfel de meci, poate voi sti mai bine ce sa fac la scorul de 4-3 (n.r. a avut 4-3 si serviciul in setul decisiv') -''Toate fetele din top 10 sunt foarte bune, nivelul este apropiat, fiecare turneu este deschis, dupa parerea mea e mai interesant si mai distractiv. Despre schimbarea deasa a numarului unu mondial, nu spun ca era plictisitor cu Serena castigand totul mereu, pentru ca e o mare campioana, dar acum e diferit si simt ca e mai interesant'' -''Nu simt presiunea de cand am ajuns pe primul loc. Ma bucur de acest lucru si poate asteptarile sunt mai mari acum, astept mai mult de la mine, de asemenea, incerc sa inteleg ce se intampla" -"Aici (n.r. in California) am fost un pic suparata pe teren pentru ca nu simteam mingile, dar antrenorul meu (Darren Cahill) mi-a spus ca am stat fara sa joc trei saptamani si e normal sa am momente mai putin bune. Incerc sa imi imbunatatesc jocul, cand sunt pe teren nu ma mai gandesc la clasament, ma pregatesc pentru urmatorul meci si sa castig trofee'' -''Am auzit de acest bonus (n.r. organizatorii ofera un milion de dolari jucatorului/ jucatoarei care se va impune si la simplu, dar si la dublu), dar e greu sa ma gandesc la asa ceva. Ar fi frumos, am merge la cumparaturi, eu si partenera mea (n.r. Irina Begu)'' -''E ceva special sa faci un copil si apoi sa revii sa joci din nou. Nu ma gandesc sa fac asa ceva, dar vreau sa vad fetele ca sunt puternice, ca revin si joaca din nou tenis'' -''Mereu cautam perfectiunea, dar in acelasi timp stiu ca nu exista, asa ca e un pic ciudat, insa acum lucrez cu cineva in directia aceasta, sa fiu mai buna cu mine insumi, sa inteleg ca uneori nu pot fi la suta la suta pe teren. Am facut pasi in directia aceasta si probabil de asta am si putut deveni numarul unu'',Kristyna Pliskova a invins-o in primul tur pe sportiva chineza Ying-Ying Duan, locul 95 mondial, venita din calificari, scor 6-4, 7-6 (5). Halep si Kristyna Pliskova au mai fost adversare o singura data, in 2017, la Madrid - pe zgura, cand s-a impus romanca, scor 6-1, 6-2.