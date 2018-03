VIDEO Indian Wells: Capat de drum - Maria Sharapova, invinsa in runda inaugurala de Naomi Osaka (Aceeasi soarta si pentru Eugenie Bouchard)

Aflata intr-un moment bun al carierei, Naomi a castigat o partida care a durat o ora si 36 de minute, cu doua seturi in "oglinda": 6-4, 6-4.Nipona s-a folosit din plin de forta fizica superioara, a servit bine in momentele imporante si a obligat-o (pe cat posibil) pe Sharapova sa loveasca din deplasare (din defensiva).Mai inspirata si aflata mereu cu un pas in fata adversarei, eleva lui Sascha Bajin a avut meritat castig de cauza, Sharapova parasind Indian Wells-ul din turul intai.Este a doua competitie consecutiva pe care Masha (5 titluri de Grand Slam in cariera) o paraseste in runda inaugurala (dupa Doha).Lucrurile nu au stat mai bine nici pentru Eugenie Bouchard (116 WTA). Aflata pe val in afara terenului (acolo unde recent a pozat pentru Sports Illustrated), jucatoarea din Canada nu mai sperie pe nimeni in circuit. Drept dovada, Eugenie a fost invinsa de Sachia Vickery (100 WTA) in doua seturi, scor 6-3, 6-4.Trebuie mentionat si faptul ca Bouchard a putut juca la Indian Wells gratie unui wild-card (invitatie din partea organizatorilor).Irina-Camelia Begu - Aleksandra Krunic 3-6, 6-4, 6-1Kristyna Pliskova - Ying-Ying Duan 6-4, 7-6 (5)Caroline Dolehide - Shelby Rogers 3-6, 7-6 (6), 6-3Wang Qiang - Timea Bacsinszky 6-0, 4-6, 6-2Samantha Stosur - Lauren Davis 3-6, 6-3, 6-3Marketa Vondrousova - Madison Brengle 6-2, 6-2Arina Sabalenka - Varvara Lepchenko 7-5, 6-1Petra Martic - Tatjana Maria 6-3, 6-1Belinda Bencic - Timea Babos 1-6, 6-1, 7-6 (7/4)Sachia Vickery - Eugenie Bouchard 6-3, 6-4Kaia Kanepi - Kurumi Nara 1-6, 6-4, 6-4Maria Sakkari - Donna Vekic 6-4, 6-2Iulia Putintseva - Alison Van Uytvanck 6-0, 2-6, 6-2Amanda Anisimova - Pauline Parmentier 6-2, 6-2Sofia Kenin - Claire Liu 6-2, 6-0Naomi Osaka - Maria Sharapova 6-4, 6-4.