Indian Wells: Kristyna Pliskova, adversara Simonei Halep din turul doi

Pliskova a invins-o in primul tur pe sportiva chineza Ying-Ying Duan, locul 95 mondial, venita din calificari, scor 6-4, 7-6 (5).Tot noaptea trecuta, rusoaica Maria Sharapova, 41 WTA, a fost eliminata in primul tur de japoneza Naomi Osaka, numarul 44 WTA , scor 6-4, 6-4.Halep si Kristyna Pliskova au mai fost adversare o singura data, in 2017, la Madrid, cand s-a impus romanca, scor 6-1, 6-2.In programul de joi de la Indian Wells Simona Halep si Irina Begu vor juca in primul tur la dublu, impotriva perechii Nicole Melichar/Kveta Peschke (SUA/Cehia). Meciul va fi al doilea de pe terenul 6, dupa o partida de dublu care va incepe la ora 21.00.La dublu vor juca si Raluca Olaru si Monica Niculescu. Perechea Raluca Olaru/Olga Savciuk (Romania/Ucraina) va juca impotriva cuplului Kateryna Bondarenko/Aleksandra Krunic (Ucraina/Serbia), in al doilea meci de pe terenul 8 (primul la ora 22.00), iar Monica Niculescu si jucatoarea ceha Andrea Hlavackova (Cehia), favorite 5, le vor intalni pe Karolina Pliskova si Kristyna Pliskova, tot din Cehia, beneficiare de wild card, in ultimul meci al zilei pe terenul 9.Primul meci pe terenul 9, de la ora 21.00, va fi Monica Niculescu (71 WTA, venita din calificari) - Sorana Cirstea (35 WTA).Pe terenul 6, pe care vor juca la dublu Begu si Halep, va evolua in ultimul meci al zilei si Mihaela Buzarnescu, locul 38 WTA, in compania americancei Jennifer Brady (86 WTA).Noaptea viitoare va juca in primul tur la Indian Wells si Marius Copil, locul 81 ATP. Copil il va intalni, in ultimul meci de pe terenul 5, pe canadianul Peter Polansky, numarul 134 mondial.