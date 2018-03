Indian Wells: Irina Begu, in turul doi - A revenit dupa ce a pierdut primul set​

Begu a avut parte de un prim set modest, cu multe erori nefortate. In plus, serviciul a fost nesigur in multe momente, iar Krunic a fost in mod evident jucatoarea mai buna (6-3).Irina si-a revenit insa la timp, a fost mai limpede in gandire, a incercat sa fie ea cea agresiva, iar setul doi (unul destul de echilibrat) i-a revenit la 4.Decisivul a adus in lumina plusul de experienta al jucatoarei noastre, iar Krunic nu a mai putut sa tina ritmul impus de Begu (6-1).Partida a durat o ora si 44 de minute.In runda urmatoare, Begu o va intalni pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie 5.Pentru parcursul de pana acum, Irina Begu va primi 25.465 de dolari si 35 de puncte in clasamentul WTA de simplu.