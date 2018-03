​Indian Wells: Duel romanesc in runda inaugurala - Sorana Cirstea vs Monica Niculescu

, direct in turul doi, acolo unde ar putea da peste Kristina Pliskova.(47 WTA, Serbia), 2-0 in meciurile directe(venita din calificari), 3-5 in meciurile directe(86 WTA, SUA), 0-0 in meciurile directe.Maria Sharapova vs Naomi OsakaSerena Williams vs Zarina DiyasVictoria Azarenka vs Heather WatsonSam Stosur vs Lauren Davis.1 Simona Halep (65 puncte de aparat)2 Caroline Wozniacki (215)3 Garbine Muguruza (215)4 Elina Svitolina (120)5 Karolina Pliskova (390)6 Jelena Ostapenko (35)7 Caroline Garcia (120)8 Venus Williams (215)9 Petra Kvitova (0)10 Angelique Kerber (120).Lucie Safarova - inlocuita de Petra MarticPeng Shuai - inlocuita de Veronica Cepede RoygMirjana Lucic-Baroni - inlocuita de Alison Van UytvanckLaura Siegemund - inlocuita de Lauren DavisAna Konjuh - inlocuita de Kaia KanepiMargarita Gasparyan - inlocuita de Belinda Bencic.