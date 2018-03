​Indian Wells: Roger Federer si Novak Djokovic, pe parti diferite de tablou - Ce dueluri sunt de urmarit in turul I, plus ce ne-ar putea astepta in sferturi

Aflat intr-o forma incredibila, Federer este jucatorul activ cu cele mai multe victorii la Indian Wells (n.r. 57). Elvetianul a fost invins de 11 ori in competitia din desertul californian.In 2017, Fedex a reusit o "dubla" senzationala: Indian Wells, Miami.Taylor Fritz vs Reilly OpelkaBorna Coric vs Donald YoungFrances Tiafoe vs Ernesto EscobedoGael Monfils vs Matthew Ebden1 Roger Federer (puncte de aparat 1000)2 Marin Cilic (10)3 Grigor Dimitrov (45)4 Alexander Zverev (45)5 Dominic Thiem (180)6 Kevin Anderson7 Juan Martin del Potro (45)8 Jack Sock (360)9 Lucas Pouille (45)10 Novak Djokovic (90)Rafael Nadal - inlocuit de Marius CopilStanislas Wawrinka - inlocuit de Jeremy ChardyAlexandr Dolgopolov - inlocuit de Ivo KarolicRichard Gasquet - inlocuit de Lukas LackoDavid Goffin - inlocuit de Nicolas KickerRobin Haase - inlocuit de Radu AlbotAndreas Seppi - inlocuit de Marton FucsovicsJo-Wilfred Tsonga - inlocuit de Laso DereAndy Murray - inlocuit de Victor Estrella BurgosFlorian Mayer - inlocuit de Frances TiafoeAndreas Seppi - inlocuit de Marton FucsovicsPaolo Lorenzi - inlocuit de Stefanos TsitsipasAljaz Bedene - inlocuit de Mikhail YouzhnyMingile oficiale ale turneului de la Indian Wells sunt Penn. Conducatorii companiei se lauda pe site-ul oficial ca ar fi in continuare producatorul cu cele mai vandute mingi de tenis din SUA. Penn a produs pentru prima data mingi de tenis in. Vor fi in total folosite pestecu ocazia editiei din 2018.Transmisia tv este asigurata de Tennis Channel, ESPN si ESPN 2. In Romania, competitia va putea fi urmarita in direct pe Digisport (atat competitia masculina, cat si cea feminina).Roger Federer, Novak Djokovic (cate 5)Roger Federer (7)e: Roger Federer, Novak Djokovic (3)Roger Federer, Novak Djokovic (3)Roger Federer (68)Roger Federer (57)Novak Djokovic (19)Andre Agassi (18)Novak Djokovic (88,16%)Jim Courier vs Guy Forget (4-6, 6–3, 4–6, 6–3, 7-6(4) - 51 de game-uri: in 1991)Novak Djokovic vs Milos Raonic (6-2, 6-0 - 14 game-uri: in 2016)Roger Federer - 35 de ani, 7 luni si 11 zile (in 2017)Boris Becker - 19 ani, doua luni si 26 de zile (in 1987).1 Rafael Nadal/Novak Djokovic 30 titluri3 Roger Federer 274 Ivan Lendl 225 John McEnroe 196 Jimmy Connors/ Andre Agassi 17 etc.1 Rafael Nadal/Roger Federer 463 Novak Djokovic 444 Ivan Lendl 33 etc.