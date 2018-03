Indian Wells: Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru vor juca si in proba de dublu a competitiei "Premier Mandatory"

Simona Halep face pereche cu Irina Begu, iar in primul tur vor evolua cu perechea Nicole Melichar (SUA)/ Kveta Peschke (Cehia).Monica Niculescu si cehoaica Andrea Sestini Hlavackova sunt favorite numarul 5, urmand sa le aiba adversare in primul tur pe surorile cehe Kristina si Karolina Pliskova, beneficiare ale unui wild card.Raluca Olaru si partenera ei, ucraineanca Olga Savciuk, vor evolua in runda inaugurala cu perechea Katerina Bondarenko/Aleksandra Krunici (Ucraina/Serbia).Mihaela Buzarnescu si sportiva franceza Alize Cornet vor intalni in primul tur cuplul Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia), favorite 6.Organizatorii turneului au anuntat ca ofera un bonus de un milion de dolari jucatorului sau jucatoarei care va reusi sa castige competitia atat la simplu cat si la dublu.