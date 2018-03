Monica Niculescu s-a calificat pe tabloul principal la Indian Wells

Jucatoarea Monica Niculescu, locul 71 WTA si favorita 3 in calificari, a acces, marti, pe tabloul principal la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. La competitia din SUA, Simona Hale ar putea intalni in turul doi o jucatoare din calificari si Sorana Cirstea va evolua in prima runda cu o sportiva venita din calificari, potrivit News.ro.



Niculescu a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe italianca Roberta Vinci, numarul 147 mondial, scor 6-0, 6-4.

Pe tabloul principal de la Indian Wells se afla cinci romance: Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu.

Simona Halep, locul 1 WTA, va sta in mansa I si va evolua in turul doi cu sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA sau cu o jucatoare din calificari.

In primul tur, Irina Begu, locul 36 WTA, va evolua cu Aleksandra Krunici din Serbia, locul 47 WTA, Sorana Cirstea, locul 35 WTA, va juca cu o sportiva din calificari, iar Mihaela Buzarnescu, locul 38 WTA, va juca impotriva americancei Jennifer Brady, locul 86 WTA.

Meciurile de pe tabloul feminin de simplu de la Indian Wells incep miercuri.

Simona Halep a castigat editia din 2015 a turneului, iar anul trecut a fost eliminata in turul al treilea, de Kristina Mladenovic, cu scorul de 6-3, 6-3.