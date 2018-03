​VIDEO Serena Williams, ultimul "test" inainte de Indian Wells: Victorie cu Marion Bartoli, infrangere cu Shuai Zhang

Mult asteptata revenire a Serenei se va produce in doar cateva zile, fostul lider al ierarhiei WTA urmand sa fie vazuta la Indian Wells. Pana acolo, Serena a luat parte la "Tie Break Tens", competitie unde a bifat doua partide.A trecut fara emotii de Marion Bartoli (frantuzoaica este aproape de nerecunoscut din punct de vedere fizic), scor 10-5, iar apoi a fost invinsa in "prelungiri" de Shuai Zhang (13-11).La randul ei, Marion se afla si ea in fata unei reveniri in circuit, dupa o pauza de aproape cinci ani. Bartoli a primit un wild-card pentru turneul de la Miami.