Serena Williams, inainte de revenirea in circuitul WTA: "Poate ca nu sunt inca la nivelul cel mai bun, dar trebuie sa incep de undeva"

Serena Williams’ projected path to the #BNPPO18 \uD83C\uDFC6

1R - Diyas

2R - Bertens

3R - V. Williams

4R - Goerges

QF - Svitolina

SF - Wozniacki

F - Halep (Muguruza) — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 5 martie 2018

Serena Williams va debuta la Indian Wells impotriva Zarinei Diyas (Kazahstan, locul 53 WTA). Americanca s-a impus de doua ori la competitia californiana: in 1999 si 2001."Nu stiu la ce nivel sunt asteptarile mele. Nu pot sa spun ca ma astept sa pierd, deoarece asa ceva nu voi spune niciodata. Este diferit un pic. Astept sa vad unde sunt mai mult decat orice. Este un moment potrivit sa incep pentru vara. Daca vreau sa joc la acele grand slam-uri (n.r. - French Open, Wimbledon, US Open) si sa o fac bine, cred ca acum este momentul potrivit sa incep" -"A fost foarte, foarte dificil, dar am continuat si stiu ca poate nu sunt la nivelul cel mai bun inca, dar ma indrept spre el si in fiecare zi ar trebui sa devin mai buna. Cat timp progresez, chiar si in ritm de broasca testoasa, sunt de acord cu asta. Sunt pregatita, altfel nu as fi aici. Daca nu sunt pregatita acum, nu o sa fiu niciodata. Simt ca in doua luni voi fi mult mai bine ca acum, dar trebuie sa incep de undeva. Nu vreau sa stau pe margine si sa ma gandesc la asta", a mai spus fostul lider mondial.Serena Williams a participat, luni, la turneul demonstrativ Tie Break Tens. Americanca a trecut in primul tur (sferturi) de frantuzoaica Marion Bartoli, scor 10-5, dar a fost invinsa apoi de chinezoaica Shuai Zhang, scor 13-11.Pe 1 septembrie 2017, Serena a nascut o fetita (Alexis Olympia Ohanian), jucatoarea fiind insarcinata in momentul in care a castigat Australian Open (editia din 2017).Williams si-a facut revenirea oficiala in competitii la Cupa Confederatiei (in acest an, dupa Australian Open), cu ocazia partidei SUA vs Olanda (a evoluat la dublu alaturi de sora Venus).Nascuta pe 26 septembrie 1981, Serena Wiliams a bifat doar noua partide in 2017 (8 victorii si o infrangere), adunand $2.704.680.Intr-o cariera de exceptie, Serena a reusit sa castige 72 de turnee (din care 23 de Grand Slam), avand in dreptul ei 783 de victorii si 130 de infrangeri (bani castigati din tenis - $84.463.131).Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), Roland Garros (2002, 2013, 2015), Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).Serena va fi pe teren inla urmatoarele competitii:(turneul va debuta pe 7 martie),(hard),(toate trei pe zgura),(iarba), un turneu pe hard in luna august (pregatitor pt ultimul Grand Slam al anului),si, daca va obtine calificarea, lade la Singapore.