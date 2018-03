Indian Wells: Simona Halep va evolua in turul II cu Kristina Pliskova sau cu o jucatoare din calificari

Simona Halep, locul 1 WTA, va sta in mansa I si va evolua cu sportiva ceha Krystina Pliskova, locul 77 WTA sau cu o jucatoare din calificari, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului. Toate celelalte trei romance de pe tabloul principal vor juca impotriva unei favorite din Top 10 WTA daca trec in mansa a doua, potrivit news.ro.

Traseul Simonei Halep este unul destul de accesibil pana in semifinale. Daca trece de sora Karolinei Pliskova, Halep ar putea juca impotriva sportivei Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA, in turul al treilea, apoi posibil cu jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, locul 15 WTA, in optimi si cu Jelena Ostapenko, locul 6 WTA, in sferturi, daca si letona isi respecta statutul de cap de serie numarul 6. Daca nu, britanica Johanna Konta, locul 11 WTA ,ar putea fi o adversara pentru Halep, in sferturi.

In semifinale, Halep o poate intalni pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA, sau pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 5 WTA, sau pe compatrioata acesteia, Petra Kvitova, locul 9 WTA, ori pe rusoaica Maria Sarapova, locul 41 de WTA, aflata pe al doilea sfert al tabloului (Naomi Osaka din Japonia, locul 44, prima adversara).

Celelalte romance acceptate direct pe tablou nu au fost norocoase.

Irina Begu, locul 36 WTA, va evolua cu Aleksandra Krunici din Serbia, locul 47 WTA. Cu un sucecs in acest meci, Begu isi asigura o intalnire cu Karolina Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5.

Sorana Cirstea, locul 35 WTA, va evolua cu o sportiva din calificari, in turul I. Daca trece de aceasta faza, Cirstea va juca impotriva americancei Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8.

Mihaela Buzarnescu, locul 38 WTA, va juca impotriva americancei Jennifer Brady, locul 86 WTA. Daca o va invinge pe aceasta, romanca va evolua cu jucatoarea franceza Carolina Garcia, locul 7 WTA si cap de serie numarul 7.

La revenirea in circuit, americanca Serena Williams, fara loc WTA, o va intalni pe Zarina Dias din Kazahstan, locul 53 WTA. Serena este pe partea de tablou a danezei Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, si pe sfertul surorii sale, Venus, pe care o poate intalni in turul al treilea.

Romania mai este reprezentata la competitia din California de Monica Niculescu, locul 71 WTA, care a trecut in turul secund al calificarilor.

Meciurile de pe tabloul feminin de simplu de la Indian Wells incep miercuri.

Simona Halep a castigat editia din 2015 a turneului, iar anul trecut a fost eliminata in turul al treilea, de Kristina Mladenovic, cu scorul de 6-3, 6-3.