Patrick Mouratoglou anunta: "Obiectivul Serenei Williams este sa castige cele trei Grand Slam-uri ramase in 2018"

"Obiectivul Serenei (n.r. - in acest an) este de a castiga Grand Slam-uri. Stie ca revenirea poate lua ceva timp, dar nivelul ei de asteptare este ridicat ca intotdeauna. Mai sunt trei Grand Slam-uri si acesta este obiectivul ei in 2018"-"Cu Serena, este intotdeauna dificil sa nu te astepti ca ea sa castige un turneu. Dar este clar ca ne aflam intr-o situatie speciala in acest moment. Nu a jucat un meci de mai mult de un an, a nascut un copil cu multe complicatii post-nastere. Planul este sa revina la nivelul ei cel mai bun. S-a antrenat din greu pentru asta si competitia face parte din proces. Are nevoie mai mult ca oricine sa concureze si de aceea a decis sa joace la Indian Wells si Miami. Nu stim cat de mult ii trebuie sa reajunga la cel mai bun nivel si cred ca trebuie sa-i oferim timpul necesar pentru asta, fara a avea prea multe asteptari la inceput. Cred ca va fi pregatita pentru Roland Garros. Competitiile la care va juca o vor ajuta si ea progreseaza in fiecare zi din punct de vedere fizic" -"Este recunoscuta pentru revenirile ei, ultima a avut loc in 2002. Recuperata dupa o operatie, apoi dupa un cheag de sange, dupa doi ani fara grand slam castigat, ea a reusit sa revina la 30 de ani si sa castige inca zece grand slam-uri si sa fie numarul 1 mondial timp de trei ani si jumatate, cea mai lunga perioada a ei de dominatie. Acum, ea are 36 de ani, a nascut de curand un copil, a avut un al doilea cheag de sange, a trecut mai mult de un an fara nicio competitie. Cred ca putem spune fara dubii ca asta este provocarea ei cea mai mare", a conchisPe 1 septembrie 2017, Serena a nascut o fetita (Alexis Olympia Ohanian), jucatoarea fiind insarcinata in momentul in care a castigat Australian Open (editia din 2017).Williams si-a facut revenirea oficiala in competitii la Cupa Confederatiei (in acest an, dupa Australian Open), cu ocazia partidei SUA vs Olanda (a evoluat la dublu alaturi de sora Venus).Nascuta pe 26 septembrie 1981, Serena Wiliams a bifat doar noua partide in 2017 (8 victorii si o infrangere), adunand $2.704.680.Intr-o cariera de exceptie, Serena a reusit sa castige 72 de turnee (din care 23 de Grand Slam), avand in dreptul ei 783 de victorii si 130 de infrangeri (bani castigati din tenis - $84.463.131).Serena Williams, titluri de Grand Slam: Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017), Roland Garros (2002, 2013, 2015), Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), US Open (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014).Serena va fi pe terenla urmatoarele competitii:(turneul va debuta pe 7 martie),(hard),(toate trei pe zgura),(iarba),(pregatitor pt ultimul Grand Slam al anului),si, daca va obtine calificarea, lade la Singapore.