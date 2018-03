​VIDEO ATP Sao Paulo: Fabio Fognini, castigatorul competitiei - Italianul i-a dedicat victoria lui Davide Astori

In varsta de 30 ani, Fognini si-a trecut in palmares al saselea sau titlu ATP, toate fiind obtinute pe zgura. El i-a dedicat victoria capitanului echipei de fotbal Fiorentina, Davide Astori, care a incetat din viata in noaptea de sambata spre duminica."Sper ca am provocat un zambet intr-o zi atat de trista pentru sportul italian. Evident, ii dedic victoria lui Davide Astori si familiei sale. Nu il cunosteam personal, insa prietenii jucatori pe care ii cunosc mi-au spus mereu ca era o persoana foarte fericita", a declarat Fognini, citat de agentia EFE.Nicolas Jarry (22 ani), marea speranta a tenisului chilian, a disputat cu aceasta ocazie prima sa finala in circuitul profesionist. El este primul jucator din Chile care accede in finala unui turneu ATP dupa Fernando Gonzalez (la Vina del Mar, in 2009).