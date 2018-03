Del Potro l-a invins in finala pe sud-africanul Kevin Anderson, numarul 8 mondial, scor 6-4, 6-4.Pentru argentitian este al saptelea succes in tot atatea confruntari cu Anderson si cel mai important trofeu de dupa cel obtinut in 2013, la Basel.Juan Martin Del Potro are in palmares 21 de trofee ATP la simplu, iar cel din Mexic este pentru el primul din 2018.