Roberto Bautista Agut, invingator la Dubai: 6-3, 6-4 in finala cu Lucas Pouille

Ibericul a avut in mod evident o deplasare superioara si un joc foarte bun de pe baseline. A returnat in mare parte din cazuri o minge in plus, obligandu-l pe Lucas sa aleaga solutiile extreme. Francezul nu a prins o zi prea inspirata, acesta comitand in total 31 de erori nefortate (17 cu forehandul, 12 cu backhandul si doua duble greseli).De asemenea, Pouille a fost in urma adversarului si la capitolul lovituri castigatoare: 11, fata de 14 ale adversarului. Dominat de pe linia de fund, Lucas a incercat sa rupa ritmul cu slice-ul, iar apoi cu veniri la fileu. Roberto a gasit insa solutii pentru aproape orice, ibericul reusind cateva passing-uri de manual."Sunt foarte bucuros, imi gasesc cu greu cuvintele, am reusit sa joc destul de bine azi, am fost insa nervos pe finalul meciului", a precizat, vizibil emotionat, Bautista Agut imediat dupa incheierea finalei de la Dubai.Bautista se va alege cu $565.530 si 500 de puncte ATP, in timp ce Pouille va incasa $277.255 si 300 de puncte in ierarhia ATP de simplu.