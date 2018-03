Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au castigat turneul ATP de la Dubai pentru a doua oara consecutiv

Perechea romano-olandeza a trecut in ultimul act de dublul James Cerretani/Leander Paes (SUA/India), scor 6-2, 7-6 (2), dupa o ora si 28 de minute.Castigatori ai probei, Horia si Jean vor primi un cec de 170.000 de dolari si cate 500 de puncte in clasamentul de dublu, in timp ce invinsii vor fi recompensati cu 83.360 dolari si 300 de puncte.Tecau si Rojer au castigat trofeul si in 2017: 4-6, 6-3, 10-3 cu Rohan Bopanna/ Marcin Matkowski (India/Polonia).Competitia de la Dubai a fost dotata cu premii totale in valoare de 2,6 milioane de dolari.dintre acestea castigate alaturi de: opt in 2014 la Zagreb, Casablanca, Bucuresti, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing si Valencia, trei in 2015 la Rotterdam, Wimbledon si Turneul Campionilor de la Londra, unul in 2016, la Madrid, patru in 2017, la Dubai, Geneva, Winston-Salem, US Open, si unul in 2018, la Dubai.Cei doi au pierdut si patru finale: in 2014 la Rotterdam, in 2015 la Sydney si Nisa si in 2016 la Cincinnati.In ceea ce-l priveste pe Horia, aceasta a fost a 52-a finala de dublu din cariera (prima din 2018).