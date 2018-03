Ar fi decizia anului in ATP: Roger Federer ia in considerare o participare la Roland Garros

"Visez sa ma intorc la Roland Garros. Nu stiu in acest moment exact, dar voi lua o decizie in aprilie, dupa Indian Wells (n.r. si Miami). Totul depinde de cum va voi simti, de ceea ce imi va spune corpul. E mai mult decat o decizie, este decizia anului, pentru un eveniment de la jumatatea sezonului. In plus, este o schimbare de suprafata (n.r. zgura)" -Elvetianul a putut fi vazut ultima data participand la Paris la editia din 2015, atunci cand a parasit competitia in sferturi (invins de Stan Wawrinka in trei seturi, scor 6-4, 6-3, 7-6(4)).Cea mai buna performanta a lui "Mister Perfect" este castigarea trofeului in 2009, atunci cand l-a invins in ultimul act pe Robin Soderling. Federer a mai disputat alte patru finale la Roland Garros (2006, 2007, 2008 si 2011), toate pierdute in fata lui Rafael Nadal.Ramane de vazut in ce masura "visul" lui Federer se va indeplini, tinand cont de faptul ca o participare la Roland Garros implica o schimbare radicala de suprafata (in ultimul timp, Roger s-a "ferit" de uzura de pe zgura, participand numai pe iarba si hard)."Sunt clar concentrat pe hard (n.r. pt a evolua pe aceasta suprafata), dar sincer sper",Al doilea Grand Slam al anului va avea loc in perioada 27 mai - 10 iunie 2018, la Paris. Recordmanul competitiei este Rafael Nadal (10 titluri castigate pe "Philippe Chatrier").Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), Roland Garros (2009), Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008).1 Roger Federer - nascut pe 8 August 1981/ lider mondial pe 19 februarie 2018 - 36 de ani2 Andre Agassi - 29 April 1970/ 7 septembrie 2003 - 33 de ani3 Rafael Nadal - 3 iunie 1986/ 18 februarie 2018 - 31 de ani4 Jimmy Connors - 2 septembrie 1952/ 3 iulie 1983 - 30 de ani5 Ivan Lendl - 7 martie 1960/ 12 august 1990 - 30 de ani.1 Roger Federer - 2 februarie 2004/ 19 februarie 2018 - 14 ani si 17 zile2 Rafael Nadal - 18 august 2008/ 18 februarie 2018 - 9 ani si 184 de zile3 Jimmy Connors - 29 iulie 1974/ 3 iulie 1983 - 8 ani si 339 de zile4 Andre Agassi - 10 aprilie 1995/ 7 septembrie 2003 - 8 ani si 150 de zile5 Pete Sampras - 12 aprilie 1993/ 19 noiembrie 2000 - 7 ani si 221 de zile.1. Roger Federer 202. Rafael Nadal 163. Pete Sampras 144. Roy Emerson, Novak Djokovic 125. Rod Laver, Bjorn Borg 11 etc.