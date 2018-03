Rafael Nadal, forfait la turneele Masters de la Indian Wells si Miami

Numarul doi ATP a facut anuntul vineri seara, pe contul personal de Facebook."Salutare tuturor. Din pacate, accidentarea pe care am suferit-o la Acapulco inainte de inceputul turneului este localizata in aceeasi zona afectata si la Melbourne. Nu voi putea juca la Miami sau Indian Wells, intrucat trebuie sa ma refac. A fost foarte dureros sa ma retrag de la Acapulco si este extrem de dificil sa nu joc in Statele Unite. Imi veti lipsi si voi face tot ce imi sta in putinta pentru a reveni acolo in 2019. Va multumesc" -Ajuns la 31 de ani, Nadal a fost diagnosticat cu o leziune de gradul intai la nivelul muschiului psoas. Obligat sa stea pe margine dupa Australian Open, Rafa a ajuns deja la opt turnee consecutive ratate din cauza problemelor fizice.Nadal avea de aparat in total 645 de puncte la Indian Wells (sferturi) si Miami (finalist). Obiectivul declarat al lui Rafa este sa revina pe zgura, suprafata sa favorita. Primul turneu important la care spaniolul ar putea evolua este cel de la Monte Carlo (Masters, va debuta pe 16 aprilie).