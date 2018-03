ATP Dubai: Tecau si Rojer s-au calificat pentru al doilea an consecutiv in finala probei de dublu

Tecau si Rojer s-au impus dupa o ora si 46 de minute de joc.In ultimul act, perechea romano-olandeza va infrunta invingatorii din meciul Damir Dzumhur/Filip Krajinovic (Bosnia/Serbia) vs James Cerretani/Leander Paes (SUA/India).Castigatorii probei vor primi 170.000 de dolari si 500 de puncte, iar perechea invinsa in finala va fi recompensata cu 83.360 dolari si 300 de puncte.Perechea romano-olandeza este detinatoarea trofeului de la Dubai. La editia de anul trecut a competitiei, Tecau si Rojer au trecut in finala de dublul Rohan Bopanna/ Marcin Matkowski (India/Polonia), scor 4-6, 6-3, 10-3.Horia Tecau are in palmares 33 de titluri la dublu. A castigat 16 trofee alaturi de Jean-Julien Rojer: opt in 2014 la Zagreb, Casablanca, Bucuresti, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing si Valencia, trei in 2015 la Rotterdam, Wimbledon si Turneul Campionilor de la Londra, unul in 2016, la Madrid, si patru in 2017, la Dubai, Geneva, Winston-Salem, US Open, pierzand patru finale, in 2014 la Rotterdam, in 2015 la Sydney si Nisa si in 2016 la Cincinnati.Are si trei titluri cu Max Mirnii (Bucuresti, s-Hertogenbosch, Beijing - toate in 2013), zece alaturi de Robert Lindstedt (2012 - Bucuresti, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati, 2011 - Bastad, Casablanca, 2010 - New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch si Casablanca). Horia a mai castigat in 2011 alaturi de Victor Hanescu (Acapulco) si alaturi de belgianul Dick Norman (Zagreb), in 2010 alaturi de Marcus Daniell (Auckland), iar in 2016 alaturi de Florin Mergea la Bucuresti. Horia a iesit invingator in 2012 si in proba de dublu mixt la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands).Horia Tecau pierdut 18 finale la dublu: in 2016 la Jocurile Olimpice (alaturi de Florin Mergea), in 2016 la Cincinnati, 2015 la Sydney si Nisa, in 2014 la Rotterdam, toate alaturi de Rojer, in 2013 la Sydney si Delray Beach, ambele alaturi de Max Mirnii, in 2012 la Rotterdam, Madrid si Wimbledon, 2011 la Beijing, Washington, Wimbledon, s-Hertogenbosch, Brisbane, 2010 la Wimbledon, toate alaturi de Lindstedt, si in 2009 la Stuttgart (alaturi de Hanescu) si la Kitzbuehel (pereche cu Andrei Pavel). De asemenea, Tecau a fost invins in finala probei de dublu mixt in 2014 la Australian Open, alaturi de Sania Mirza (India), potrivit Agerpres.