Novak Djokovic, despre schimbarea formatului Cupei Davis: "Nu sunt in afacere cu Pique, nu am niciun beneficiu"

"Nu sunt in afacere cu Pique sau cu partenerii sai. In calitate de presedinte al Consiliului jucatorilor si pentru ca tin la acest sport, incerc doar sa ajut. Nu am niciun interes in aceasta afacere, nu-mi iese niciun beneficiu", a declarat Djokovic.Fostul lider ATP saluta schimbarea formatului Cupei Davis, propusa de ITF si de firma lui Pique."Este o veste fantastica! Vrem toti sa jucam pentru tara noastra, dar se fac ani de cand spun ca actualul format nu functioneaza. Dovada este ca jucatorii cei mai buni participa din ce in ce mai rar. Eu am facut-o de-a lungul anilor, si dupa ce ajungeam in fazele finale ale grand slam-urilor. De fiecare data iti spui ca nu e rezonabil. Schimbarea formatului este o decizie pe care multi o asteptau", a precizat el.ITF a confirmat, luni, discutiile cu grupul Kosmos, fondat si condus de fundasul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, privind reformarea Cupei Davis, competitie de tenis cu o istorie de aproape 119 ani, rezervata echipelor nationale. Kosmos va investi in noul format trei miliarde de dolari, in 25 de ani.Din 2019, Grupa Mondiala a Cupei Davis va deveni Cupa Mondiala a Finalelor Tenisului si se va desfasura intr-un oras "de clasa mondiala", pe durata a sapte zile, in luna noiembrie, in saptamana in care se desfasura in mod traditional finala Cupei Davis. La acest turneu vor participa 18 natiuni, 16 din Grupa Mondiala plus alte doua ce vor fi invitate. Echipele vor fi impartite pe grupe, faza urmata de una eliminatorie, incepand cu sferturi de finala. Intalnirile vor avea trei meciuri, doua de simplu si unul de dublu, care se vor disputa dupa sistemul cel mai bun din trei seturi.Acest nou format, care va fi detaliat ulterior, trebuie aprobat cu doua treimi de Adunarea Generala a ITF, care va avea loc in luna august, la Orlando (Florida).L'Equipe a scris ca in acest proiect este implicat si tenismenul sarb Novak Djokovic, fost lider ATP, acum pe locul 13 mondial. Initial, Pique si Djokovic ar fi incercat, fara succes, sa convinga ATP sa reinfiinteze Cupa Mondiala pe echipe (World Team Cup), o competitie care a avut loc din 1978 pana in 2012, la Dusseldorf.