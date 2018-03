Marius Copil, in sferturile turneului challenger de la Indian Wells

Copil (27 ani, 75 ATP), principalul favorit al competitiei, s-a impus dupa doua ore si 54 de minute de joc, in fata unui adversar de 24 de ani, care ocupa doar locul 239 in ierarhia mondiala. Aradeanul a reusit 8 asi in acest meci, in care a comis si 2 duble greseli.Fiecare jucator si-a adjudecat un set fara drept de apel, cu 6-1, iar in decisiv americanul a condus cu 2-1 dupa ce a reusit un break, dar imediat Copil si-a recuperat serviciul. Cei doi au mers cap la cap pana in finalul setului, cand Marius Copil si-a fructificat serviciul si a condus cu 5-4, realizand break-ul care i-a adus victoria.Urmatorul adversar al lui Marius Copil va fi Darian King (Barbados), un tenisman de 24 de ani care se afla pe locul 191 in lume. In optimi, King a profitat de neprezentarea francezului Jeremy Chardy (cap de serie numarul sapte), accidentat la incheietura mainii stangi.Copil si-a asigurat un cec de 4.380 dolari si 25 de puncte ATP.