​WTA Acapulco: Irina Begu, eliminata in optimile competitiei din Mexic

Begu a cedat dupa o ora si 45 de minute.Pentru prezenta in optimi la turneul mexican, Irina-Camelia Begu va fi recompensata cu un premiu de 3.400 de dolari si cu 30 de puncte WTA.In runda urmatoare, Cepede se va duela cu Daria Gavrilova (Australia, 26 WTA), cap de serie numarul 3.Turneul de la Acapulco face parte din categoria "International" si este dotat cu premii totale in valoare de $226.750. Ultima castigatoare a competitiei este Lesia Tsurenko (a invins-o in finala pe Kristina Mladenovic, scor 6-1, 7-5).Daria Gavrilova (AUS/N.3) - Renata Zarazúa (MEX) 7-5, 6-3Lesia Tsurenko (UKR/N.7) - Arina Rodionova (AUS) 6-3, 6-1Sloane Stephens (USA/N.1) - Arantxa Rus (NED) 5-7, 7-6 (8/6), 6-0Stefanie Vogele (SUI) - Maria Sakkari (GRE) 6-3, 6-4Zhang Shuai (CHN/N.4) - Jil Teichmann (SUI) 7-6 (7/5), 6-4Rebecca Peterson (SWE) - Monica Puig (PUR) 6-1, 6-4Veronica Cepede (PAR) - Irina Begu (ROM N.5) 7-6 (7/3), 6-1Kristina Mladenovic (FRA/N.2) - Beatriz Haddad Maia (BRA) 3-6, 6-3, 7-5