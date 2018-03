ATP Dubai: Horia Tecau si Jean-Julien Rojer s-au calificat in sferturile probei de dublu

Cap de serie numarul doi, perechea romano-olandeza a trecut in primul tur de cuplul Marcus Daniell (Noua Zeelanda)/Dominic Inglot (Marea Britanie), scor 6-3, 6-7 (8), 10-7, dupa o ora si 30 de minute de joc.In urma acestui succes, Tecau si Rojer si-au asigurat un cec in valoare de 21.460 dolari si 90 de puncte ATP.In sferturi, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer vor infrunta invingatorii din partida Divij Sharan (India)/Yuichi Sugita (Japonia) vs Marcin Matkowski (Polonia)/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan).Perechea romano-olandeza este detinatoarea trofeului de la Dubai. La editia de anul trecut a competitiei, Tecau si Rojer au trecut in finala de dublul Rohan Bopanna/ Marcin Matkowski (India/Polonia), scor 4-6, 6-3, 10-3.