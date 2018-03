VIDEO Reactia lui Nick Kyrgios dupa ce Daria Gavrilova a aruncat cu racheta spre un copil de mingi: "Daca faceam asta, as fi fost suspendat 6 ani"

Daria Gavrilova is lucky the racquet missed the ball boy and she was not disqualified.#Acapulco #AMT2018 pic.twitter.com/dZGecYNY3K — Ashish TV (@Ashish__TV) 26 februarie 2018

"Daca faceam eu asta, as fi fost suspendat timp de 6 ani si eram in fiecare ziar si la fiecare televiziune in urmatoarea luna", a scris Kyrgios, pe contul sau de Twitter.Jucatoarea australiana a fost nervoasa pe toata durata meciului. A solicitat o pauza de vestiar intre al doilea si al treilea set, insa a intarziat nepermis de mult sa revina pe teren. Ulterior, Gavrilova a fost penalizata cu doua puncte.In final, Daria Gavrilova (26 WTA) a trecut de Madison Brengle (SUA, 76 WTA), scor 4-6, 6-3, 6-3, dupa doua ore si 21 de minute, si s-a calificat in optimile competitiei din Mexic. Cap de serie numarul 3, Gavrilova o va infrunta in runda urmatoare pe Renata Zarazua (Mexic, 253 WTA), beneficiara unui wild card.Anul trecut, tot la Acapulco, Kyrgios a injurat un grup de fani ai adversarului lui, Dudi Sela. Inainte sa repuna mingea in joc, australianul a fost deranjat de fanii galagiosi si le-a adresat acestora injurii.In 2016, Kyrgios a fost suspendat de ATP pentru opt saptamani , dupa comportamentul pe care l-a avut in timpul unui meci cu germanul Mischa Zverev, in turul al doilea al turneului Masters de la Shanghai. In primul set, la scorul de 3-1 pentru Zverev, australianul a servit extrem de moale, iar apoi a plecat spre banca de odihna, desi adversarul nu apucase inca sa returneze. Ulterior, australianul a acceptat sa mearga la psiholog pentru a i se reduce sanctiunea la trei saptamani.