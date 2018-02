Simona Halep, inaintea turneului de la Indian Wells: "Nu am asteptari foarte mari, nu m-am antrenat deloc de cand am terminat la Doha. Sper numai sa fiu bine cu piciorul"

"M-am antrenat o singura zi, ieri (n.r. marti), dar am facut pregatire in sala de forta in fiecare zi. Nu am avut dureri deloc, insa va trebui sa vad cum e la meci, acolo este mult mai dificil. Dupa Doha am fost la munte cateva zile, m-am odihnit. A trebuit sa stau un pic singura, numai cu familia, sa imi reincarc bateriile. A fost o perioada buna si sunt bucuroasa ca am luat decizia de a sta acasa un pic", a declarat Halep la plecarea din Romania, potrivit Digi Sport."Din punct de vedere al rezultatului nu am asteptari foarte mari, nu m-am antrenat deloc de cand am terminat la Doha, nici inainte de Doha prea mult, dar am incredere ca jocul este acolo, il simt foarte bine, ma simt bine pe teren. Sper numai sa fiu bine cu piciorul si vom vedea ce se va intampla. Obiectivul meu este sa joc asa cum am jucat la inceput de an, nu rezultatul. Imi doresc sa fiu 100% pe teren, este singurul lucru la care visez in momentul asta si sa pot sa joc tenis, atat", a mai spus constanteanca."Nu stiu ce a facut (n.r. Caroline Wozniacki) la Indian Wells si Miami, eu nu am foarte multe puncte de aparat, dar nu este vorba numai de puncte. E vorba ca trebuie sa joc bine, la fel cum am inceput anul. Obiectivul meu e sa fiu numarul unu la sfarsit de an, nu acum. Acum nu are prea multa importanta.E un turneu foarte mare si foarte important, dar nu vreau sa ma gandesc la titlu. Ma gandesc doar sa fiu sanatoasa, apta de joc si sa dau ce am mai bun. Fiecare meci e greu si fiecare meci e periculos. Nu am o singura jucatoare de care sa-mi fie teama. Top 10 este deschis si oricine poate castiga turneulSerena Williams e o mare campioana si pot spune ca o admir foarte mult ca revine, dupa ce a nascut", a declarat Simona Halep, potrivit Telekom Sport.Ultimul turneu la care a participat Simona Halep a fost cel de la Doha, disputat in perioada 12-18 februarie. Calificata in semifinalele competitiei, romanca a fost nevoita sa se retraga inaintea meciului cu Garbine Muguruza, din cauza accidentarii de la piciorul drept.Turneul de la Indian Wells face parte din categoria "Premier Mandatory" si se va disputa in perioada 7-18 martie. Pe tabloul principal se afla 128 de jucatoare, iar suprafata este hard. Ultima castigatoare a competitiei este Elena Vesnina (2017), iar la dublu Latisha Chan/ Martina Hingis.Simona Halep s-a oprit la editia de anul trecut in turul al treilea, acolo unde a pierdut in fata frantuzoaicei Kristina Mladenovic (scor 3-6, 3-6). Romanca s-a impus la Indian Wells in 2015, cand a invins-o in finala pe Jelena Jankovic (Serbia), scor 2-6, 7-5, 6-4.La competitia americana va reveni in circuit si Serena Williams. Americanca are doua trofee la Indian Wells, in 1999 si 2001.2017 Elena Vesnina2016 Victoria Azarenka2015 Simona Halep2014 Flavia Pennetta2013 Maria Sharapova2012 Victoria Azarenka2011 Caroline Wozniacki2010 Jelena Jankovic2009 Vera Zvonareva2008 Ana Ivanovic