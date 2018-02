​ATP Acapulco: Rafael Nadal si-a amanat in ultimul moment revenirea pe teren

"Era obiectivul meu si visul meu sa joc la acest turneu. Insa, din pacate, luni am resimtit o durere la picior, in timpul unui antrenament", a explicat Nadal, dublu castigator al trofeului la aceasta competitie gazduita de statiunea balneara mexicana (2005 si 2013), in cursul unei conferinte de presa."La ultimul meu antrenament inainte de inceperea turneului, am inceput sa simt din nou o durere in aceeasi zona ca si in Australia. Medicii m-au sfatuit sa nu joc, pentru ca as fi riscat o agravare a leziunii", a adaugat jucatorul iberic.In varsta de 31 ani, Rafael Nadal nu a mai disputat niciun meci oficial dupa abandonul sau in cel de-al cincilea set al meciului cu croatul Marin Cilic, din sferturile de finala ale Openului Australiei, in luna ianuarie.La jumatatea acestei luni, spaniolul a fost detronat din fotoliul de lider ATP de elvetianul Roger Federer, dupa victoria acestuia in turneul de la Rotterdam (Olanda).Anul trecut, Nadal a pierdut finala turneului de la Acapulco in fata americanului Sam Querrey, care a fost eliminat marti in primul tur de australianul Matthew Ebden, in fata caruia s-a inclinat in trei seturi, 6-3, 1-6 et 7-6 (7/5), dupa o ora si 47 minute de joc.