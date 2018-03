Critici dupa schimbarea formatului Cupei Davis: "Tocmai am omorat competitia"

"Am fost surprins sa aflu asta, din comunicatul ITF, fara sa fi auzit niciun fel de discutii in acest sens. Despre reforma, e simplu, tocmai am ucis Cupa Davis. Esenta acestei competitii istorice este de a putea juca acasa sau in deplasare. Entuziasmul oamneilor si coeziunea sunt la fiecare intalnire. Este competitia cea mai veche din sportul nostru, impreuna cu grand slam-urile, nu? Suntem pe cale sa afectam ceea ce face istorie in jocul nostru. Am fost primul care am spus ca trebuie reformata, dar nu sa o distrugem", a declarat Mahut.Fostul tenismen francez Paul-Henri Mathieu impartaseste parerea lui Mahut: "Este surprinzator. Ei vor sa faca o alta competitie. Ei ar fi trebuit sa spuna ca opresc Cupa Davis si ca ii schimba numele. Esenta Cupei Davis este de a juca acasa si in deplasrae, de a trai momente intense, puternice, de nedescris. Daca grupam totul intr-o saptamana, pierdem chiar esenta acestei competitii istorice. Este sfarsitul competitiei. Oprim Cupa Davis si cream un nou turneu, cum a facut Federer cu Laver Cup."De asemenea, Federatia Belgiana de Tenis se opune in totalitate planului de reformare a Cupei Davis, anuntat de ITF si de fotbalistul Gerard Pique, precizand ca forul va vota impotriva acestuia la Adunarea Generala a federatiei internationale, din luna august, informeaza dhnet.be, care citeaza agentia Belga."Ne opunem in totalitate la asta si vom vota impotriva. Aceasta formula este exact ceea ce nu ne dorim, pentru ca Belgia nu va avea niciodata mijloacele de a organiza o asemenea competitie pentru publicul nostru, astfel ca partenerii nostri vor fi privati de rarele ocazii de a ii vedea pe jucatorii nostri cei mai buni in actiune, ceea ce ar trebui sa ramana spiritul Cupei Davis", a declarat presedintele Andre Stein.Belgia, cu vedeta David Goffin in echipa, a pierdut cu 2-3, finala ultimei editii a Cupei Davis, disputata la Lille, cu Franta, in noiembrie trecut. Stein spune ca nu si-a consultat jucatorii, cu privire la noul format, dar este convins ca acestia vor altceva."David Goffin nu s-a exprimat cu privire la acest subiect, nici pentru, nici contra. Jucatorii sunt in general favorabili unui program mai lejer, dar propunerea pe care ar apara-o si care ar primi acceptul nostru ar fi cea a unei Cupe Davis disputate in doi ani", a precizat el.Seful forului belgian spera ca si alte federatii europene se vor opune proiectului: "Stiu ca si francezii sunt impotriva, de asemenea fostul presedinte al ITF (n.r. - Francesco Ricci Bitti)."ITF a confirmat, luni, discutiile cu grupul Kosmos, fondat si condus de fundasul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, privind reformarea Cupei Davis, competitie de tenis cu o istorie de aproape 119 ani, rezervata echipelor nationale. Kosmos va investi in noul format trei miliarde de dolari, in 25 de ani.Din 2019, Grupa Mondiala a Cupei Davis va deveni Cupa Mondiala a Finalelor Tenisului si se va desfasura intr-un oras "de clasa mondiala", pe durata a sapte zile, in luna noiembrie, in saptamana in care se desfasura in mod traditional finala Cupei Davis. La acest turneu vor participa 18 natiuni, 16 din Grupa Mondiala plus alte doua ce vor fi invitate. Echipele vor fi impartite pe grupe, faza urmata de una eliminatorie, incepand cu sferturi de finala. Intalnirile vor avea trei meciuri, doua de simplu si unul de dublu, care se vor disputa dupa sistemul cel mai bun din trei seturi.In aceeasi perioada se va disputa si barajul pentru mentinerea/promovarea in Cupa Mondiala, iar cele opt castigatoare vor evolua anul urmator la turneul final. Esaloanele inferioare ale Cupei Davis (Romania este in Grupa a II-a a Zonei Europa/Africa) se vor desfasura ca pana in prezent.Cupa Mondiala de tenis va fi organziata de ITF in parteneriat cu grupul Kosmos."Viziunea noastra este de a crea o importanta finala de sfarsit de sezon, care va fi un festival de tenis si de divertisment, cu cei mai mari jucatori din lume, reprezentandu-si tarile lor pentru a decide campionii Cupei Davis. Acest parteneriat nu numai ca va crea o adevarata Cupa Mondiala de tenis, dar va deschide in acelasi timp niveluri record de noi investitii pentru generatiile viitoare de jucatori de tenis si de fani din toata lumea", a declarat presedintele ITF, David Haggerty."Kosmos este incantat sa se alature acestui parteneriat extraordinar cu ITF. Impreuna putem sa ridicam Cupa Davis la noi inaltimi, punand in scena o Cupa Mondiala a Finalelor Tenisului obligatoriu de vazut, cu cele mai bune natiuni si cei mai buni jucatori. Kosmos va investi trei miliarde de dolari in 25 de ani in tenis, suma ce va ajuta la dezvoltarea jocului in toata lumea", a declarat Pique.Acest nou format, care va fi detaliat ulterior, trebuie aprobat cu doua treimi de Adunarea Generala a ITF, care va avea loc in luna august, la Orlando (Florida).