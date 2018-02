​WTA Acapulco: Irina Begu, in turul doi

Partida a fost una cu multa risipa de energie, care s-a intins pe durata a doua ore si 15 minute.Pentru un loc in turul trei, Begu se va duela cu Veronica Cepede Royg (Paraguay - 82 WTA). Irina conduce cu 2-1 in meciurile directe.Pana in acest moment, Begu va fi recompensata cu un cec in valoare de 3.400 de dolari si 30 de puncte in clasamentul WTA de simplu.Turneul de la Acapulco face parte din categoria "International" si este dotat cu premii totale in valoare de $226.750. Ultima castigatoare a competitiei este Lesia Tsurenko (a invins-o in finala pe Kristina Mladenovic, scor 6-1, 7-5).