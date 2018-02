Transformarea Cupei Davis confirmata oficial: Un turneu intr-o saptamana, cu 18 tari. Investitii de 3 miliarde de dolari

ITF a confirmat, luni, discutiile cu grupul Kosmos, fondat si condus de fundasul echipei FC Barcelona, Gerard Pique, privind reformarea Cupei Davis, competitie de tenis cu o istorie de aproape 119 ani, rezervata echipelor nationale. Kosmos va investi in noul format trei miliarde de dolari, in 25 de ani, potrivit news.ro.

Din 2019, Grupa Mondiala a Cupei Davis va deveni Cupa Mondiala a Finalelor Tenisului si se va desfasura intr-un oras "de clasa mondiala", pe durata a sapte zile, in luna noiembrie, in saptamana in care se desfasura in mod traditional finala Cupei Davis. La acest turneu vor participa 18 natiuni, 16 din Grupa Mondiala plus alte doua ce vor fi invitate. Echipele vor fi impartite pe grupe, faza urmata de una eliminatorie, incepand cu sferturi de finala. Intalnirile vor avea trei meciuri, doua de simplu si unul de dublu, care se vor disputa dupa sistemul cel mai bun din trei seturi.

In aceeasi perioada se va disputa si barajul pentru mentinerea/promovarea in Cupa Mondiala, iar cele opt castigatoare vor evolua anul urmator la turneul final. Esaloanele inferioare ale Cupei Davis (Romania este in Grupa a II-a a Zonei Europa/Africa) se vor desfasura ca pana in prezent.

Cupa Mondiala de tenis va fi organziata de ITF in parteneriat cu grupul Kosmos.

"Viziunea noastra este de a crea o importanta finala de sfarsit de sezon, care va fi un festival de tenis si de divertisment, cu cei mai mari jucatori din lume, reprezentandu-si tarile lor pentru a decide campionii Cupei Davis. Acest parteneriat nu numai ca va crea o adevarata Cupa Mondiala de tenis, dar va deschide in acelasi timp niveluri record de noi investitii pentru generatiile viitoare de jucatori de tenis si de fani din toata lumea", a declarat presedintele ITF, David Haggerty.

"Kosmos este incantat sa se alature acestui parteneriat extraordinar cu ITF. Impreuna putem sa ridicam Cupa Davis la noi inaltimi, punand in scena o Cupa Mondiala a Finalelor Tenisului obligatoriu de vazut, cu cele mai bune natiuni si cei mai buni jucatori. Kosmos va investi trei miliarde de dolari in 25 de ani in tenis, suma ce va ajuta la dezvoltarea jocului in toata lumea", a declarat Pique.

Acest nou format, care va fi detaliat ulterior, trebuie aprobat cu doua treimi de Adunarea Generala a ITF, care va avea loc in luna august, la Orlando (Florida).

L'Equipe a scris ca in acest proiect este implicat si tenismenul sarb Novak Djokovici, fost lider ATP, acum pe locul 13 mondial. Initial, Pique si Djokovici au incercat, fara succes, sa convinga ATP sa reinfiinteze Cupa Mondiala pe echipe (World Team Cup), o competitie care a avut loc din 1978 pana in 2012, la Dusseldorf.

In ultima perioada, multe vedete ale tenisului au intors spatele Cupei Davis, cu intalniri de cate cinci meciuri in toata lumea, in februarie, aprilie, septembrie si noiembrie, din cauza programului foarte incarcat din timpul sezonului.

ITF incearca de mai mult timp sa reformeze competitia si a inceput un proiect in acest sens, in esaloanele inferioare, scurtand durata unei intalniri de la trei zile la doua si cea a partidelor, de la cel mai bun din cinci seturi la cel mai bun din trei seturi.