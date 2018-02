Simona Halep revine, de luni, pe locul I WTA

Halep parasise locul I WTA, la 29 ianuarie, dupa ce a pierdut finala Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki.Toate cele sase romance din Top 100 WTA au urcat in clasament: Sorana Cirstea a urcat de pe locul 36 pe locul 35, cu 1.385 de puncte, Irina-Camelia Begu a urcat doua locuri, pana pe 36, cu 1.345 de puncte, Mihalea Buzarnescu, de pe 39 pe 38, cu 1.303 puncte, cea mai buna din cariera, Monica Niculescu de pe locul 75 pe locul 72, cu 846 de puncte, in timp ce Ana Bogdan a urcat o pozitie, pana pe locul 86, cu 727 de puncte.Si in Top 200 WTA romancele au urcat: Irina Bara, de pe locul 168 pe 167, cu 348 de puncte, Alexandra Dulgheru, de pe locul 170 pe 168, cu 341 de puncte, iar Alexandra Cadantu, de pe 172 pe 171, cu 335 de puncte.La dublu, Monica Niculescu a urcat un loc, pana pe 17, cu 3.722 de puncte, Irina-Camelia Begu a coborat de pe locul 27 pe 26, cu 2.702 puncte, Raluca Olaru a coborat o pozitie, pana pe locul 48, cu 1.615 de puncte, Mihaela Buzarnescu a urcat opt pozitii, pana pe 72, cu 975 de puncte, iar Simona Halep a urcat patru pozitii. pana pe 92, cu 770 de puncte.La varf, revenirea Simonei Halpe pe locul I si ascensiunea Petrei Kvitova de pe loul 10 pe locul 9 sunt singurele modificari.1. Simona Halep (Romania) 7.965 de puncte;2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 7.525;3. Garbine Muguruza (Spania) 6.175;4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.480;5. Karolina Pliskova (Cehia) 5.080;6. Jelena Ostapenko (Letonia) 5.000;7. Caroline Garcia (Franta) 4.625;8. Venus Williams (SUA) 4.277;9. Petra Kvitova (Cehia) 3.086;10. Angelique Kerber (Germania) 3.055.