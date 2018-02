VIDEO WTA Dubai: Elina Svitolina, campioana pentru a doua oara consecutiv (6-4, 6-0 cu Daria Kasatkina)

Svitolina a avut nevoie de o ora si 12 minute pentru a cuceri al doilea trofeu din 2018. La inceputul acestui an, ucraineanca s-a impus la turneul de la Brisbane (6-2, 6-1 cu Aliaksandra Sasnovich).Pentru acest succes, Svitolina va fi rasplatita cu $651.347 si 450 de puncte in clasamentul WTA de simplu, in timp ce Kasatkina va primi $347.060 si 305 puncte.Asi: 2-0Duble greseli: 1-2Lovituri castigatoare:Erori nefortate:Puncte castigate cu primul serviciu: 71% (20/28) - 48% (21/44)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 67% (14/21) - 55% (6/11)Puncte de break salvate: 100% (1/1) - 60% (6/10)Puncte de break castigate: 40% (4/10) - 0% (0/1)Total puncte castigate: 60% (62/104) - 40% (42/104)Durata partidei: 1h 10min.2018 - Elina Svitolina2017 - Elina Svitolina2016 - Sara Errani2015 - Simona Halep2014 - Venus Williams2013 - Petra Kvitova2012 - Agnieszka Radwanska2011 - Caroline Wozniacki2010 - Venus Williams2009 - Venus Williams2008 - Elena Dementieva etc.Se actualizeaza.