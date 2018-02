Tenis de masa: Echipa feminina a Romaniei, invinsa de Hong Kong in sferturile Cupei Mondiale

Daniela Dodean-Monteiro si Elizabeta Samara au fost intrecute de cuplul Hoi Kem Doo/Ho Ching Lee cu 3-1 (6-11, 18-16, 11-6, 11-5), Bernadette Szocs a fost invinsa de Wai Yam Minnie Soo cu 3-2 (9-11, 11-1, 11-9, 7-11, 8-11), iar Eliza Samara a pierdut cu 0-3 (13-11, 11-6, 11-8) meciul cu Ho Ching Lee.Romania a ajuns in sferturile de finala dupa ce s-a clasat pe locul doi in grupa D a competitiei, din care au mai facut parte Taiwan (locul 1) si Australia (locul 3).Echipa Romaniei, campioana europeana en titre si cap de serie numarul 5 la Cupa Mondiala, a fost singura echipa de pe Batranul Continent calificata la editia de anul acesta a competitiei, in afara de Anglia, participanta in calitate de gazda (nu a trecut de grupa).