VIDEO WTA Dubai: Incredibila Daria - Kasatkina, in finala dupa ce a salvat trei mingi de meci in fata Garbinei Muguruza

Timp de aproape un set si jumatate, lucrurile au fost simple: Garbine Muguruza (locul 3 WTA) a predat o adevarata lectie de agresivitate impotriva Dariei Kasatkina, iberica fiind la un nivel inalt la capitolul ofensiv. Cu un backhand nimicitor, cu un serviciu apasat si cu o dreapta cu multa adancime, Garbine nu a lasat loc de interpretari.Garbi a servit pentru a inchide partida la 1-0 la seturi (n.r. (6-3) si 5-4 in favoarea ei, insa practic de acolo a inceput renasterea adversarei. Fiind pe marginea prapastiei, Daria a inceput sa-si gaseasca "timp" si pentru a-si pune in evidenta dreapta foarte buna (asta pe langa o defensiva incredibila).Daria (locul 24 in lume) a dus setul in tiebreak, acolo unde a anulat trei mingi de meci ale adversarei. In doua din cazuri, Kasatkina a dat dovada de un sange rece iesit in comun: a fortat totul cu ajutorul forehand-ului inside-out. A castigat setul cu 13-11 (scor mai degraba caracteristic pentru circuitul ATP), ducand astfel nesperat semifinala in decisiv.Cu moralul zdruncinat serios dupa un set al doilea demn de un thriller, Muguruza nu s-a mai regasit. A atacat fara luciditate (in orb), a servit mult sub standardele ei si a pierdut game dupa game. A fost mult mai usor decat s-ar fi asteptat Kasatkina (6-1). Rusoaica si-a pastrat concentrarea, a alergat senzational in defensiva si nu s-a mai pierdut cu firea in momentele importante, asa cum a facut-o in dese randuri in 2017.Dupa doua ore si 33 de minute, Daria a obtinut o victorie a ambitiei fara limite. A fost primul succes reusit de rusoaica din trei intalniri directe cu Muguruza. In finala, va fi un duel cu Angelique Kerber sau Elina Svitolina.Turneul din Dubai face parte din categoria "Premier" si are premii totale in valoare de $2.623.485. Se joaca pe hard - Deco-Turf II. Ultima campioana este Elina Svitolina (6-4, 6-2 cu Caroline Wozniacki).Marea castigatoare va primi $651.347 si 450 de puncte in clasamentul WTA de simplu, in timp ce finalista va fi recompensata cu $347.060 si 305 puncte.2017 - Elina Svitolina2016 - Sara Errani2015 - Simona Halep2014 - Venus Williams2013 - Petra Kvitova2012 - Agnieszka Radwanska2011 - Caroline Wozniacki2010 - Venus Williams2009 - Venus Williams2008 - Elena Dementieva2007 - Justine Henin etc.