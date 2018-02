Federatia Americana de Tenis (USTA), buna de plata dupa episodul accidentarii lui Eugenie Bouchard in vestiar, la editia din 2015 a US Open-ului

USTA va trebuie sa-i plateasca 75% dintr-o suma ce va fi stabilita ulterior. Bouchard, acum pe locul 116 WTA, dar fosta numarul 5 mondial si fosta finalista la Wimbledon), trebuie sa primeasca doar trei sferturi din suma, deoarece juriul a considerat-o si pe ea vinovata de neglijenta.Procesul care va stabili nivelul daunelor va incepe vineri.Avocatul sportivei, Benedict Morelli, s-a declarat multumit de decizia juratilor."Cand primesti 75% sau mai mult nu poti sa te plangi", a afirmat Morelli, care estima, in 2015, ca un astfel de proces poate duce la depagubitri de "milioane si milioane de dolari", in cazul in care va fi castigat., organizatoarea US Open, pe care o considera vinovata de accidentarea pe care a suferit-o la Flushing Meadows, cand a alunecat si s-a lovit la cap in vestiar. Ea a intrat in sala de recuperare si a cazut pe podeaua acoperita cu o substanta de curatare alunecoasa, nesemnalizata, suferind o comotie cerebrala.Bouchard a sustinut ca accidentarea suferita a obligat-o sa se retraga din turneul de la US Open, unde era calificata in optimile de finala ale probei de simplu si in mansa a doua a probelor de dublu feminin si dublu mixt, dar si de la turneele de la Wuhan si Tokyo, precum si sa abandoneze in primul tur la China Open. Ea s-a plans ca a pierdut, astfel, 13 locuri in ierarhia WTA de simplu.Ea nu a mai jucat niciun meci intreg in 2015, revenind pe teren in 2016.Federatia americana s-a aparat in acest caz, sustinand ca Bouchard nu trebuia sa intre in acea sala neinsotita de personal specializat.