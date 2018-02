Chiar revine pe teren: Marion Bartoli (33 de ani) a primit un wild card la turneul WTA de la Monterrey

Marion Bartoli s-a retras din activitate la scurt timp dupa ce a castigat editia 2013 a turneului de la Wimbledon, la simplu. In varsta de 33 de ani, Bartoli s-a luptat in ultimii ani cu un virus din cauza caruia a slabit mai mult de 20 de kilograme intr-un interval scurt.Sportiva franceza, fosta ocupanta a locului 7 WTA, in 2012, a castigat prima editie a turneului de la Monterrey, in 2009.Pana in aprilie, ea va evolua, in 5 martie, la turneul demonstrativ Tie Break Tens de la New York, competitie la care a fost invitata si Sorana Cirstea.