VIDEO WTA Dubai: Angelique Kerber, evolutie solida impotriva Karolinei Pliskova - Fostul lider mondial s-a calificat in semifinale

Dupa ce in 2017 a fost la un nivel foarte slab, iar caderea din clasamentul WTA parea ca nu se mai opreste, Angelique Kerber pare o cu totul alta jucatoare in acest inceput de an sub conducerea lui Wim Fissette. Si-a regasit agresivitatea, are forta in picioare, serveste precis si are aceeasi defensiva greu de invins.Fara ritm in picioare, greoaie in defensiva si uneori neinspirata in a-si alege loviturile de atac, Pliskova nu a contat cu adevarat la victorie in niciun moment, ea fiind intr-o continua "fuga" in urma adversarei. Cele 33 de erori nefortate au tras-o serios inapoi pe jucatoarea din Cehia.In plus, Karolina nu a fost ajutat nici de principala arma: serviciul (a castigat 65% din punctele jucate cu primul). A facut multe duble (4), iar pe serviciul al doilea a fost taxata cu retururi agresive de adversara.Victoria duce scorul intalnirilor directe la 7-3 in favoarea lui Kerber, cea mai dureroasa infrangere pentru Karolina fiind de departe cea din finala de la US Open, editia din 2016.Kerber se anunta una din adversarele greu de invins in acest sezon, jocul nemtoaicei fiind la un nivel care aminteste de anul de gratie 2016.In semifinale, Angie Kerber o va intalni pe Elina Svitolia, intr-o reeditare a penultimului act de la editia de anul trecut (jucatoarea din Ucraina s-a impus in 2017, scor 6-3, 7-6(3)).Elina Svitolina - Naomi Osaka 6-2, 6-4Angelique Kerber - Karolina Pliskova 6-4, 6-3.Turneul din Dubai face parte din categoria "Premier" si are premii totale in valoare de $2.623.485. Se joaca pe hard - Deco-Turf II. Ultima campioana este Elina Svitolina (6-4, 6-2 cu Caroline Wozniacki).Marea castigatoare va primi $651.347 si 450 de puncte in clasamentul WTA de simplu, in timp ce finalista va fi recompensata cu $347.060 si 305 puncte. Favorita numarul unu a intrecerii este Elina Svitolina, in timp ce urmatoarele doua sunt Garbine Muguruza (2) si Karolina Pliskova (3).Romania nu are nicio reprezentanta pe tabloul principal de la Dubai.2017 - Elina Svitolina2016 - Sara Errani2015 - Simona Halep2014 - Venus Williams2013 - Petra Kvitova2012 - Agnieszka Radwanska2011 - Caroline Wozniacki2010 - Venus Williams2009 - Venus Williams2008 - Elena Dementieva2007 - Justine Henin etc.