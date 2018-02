VIDEO WTA Dubai: Karolina Pliskova, in sferturile turneului "Premier"

Pentru Karolina solutia de mijloc nu prea a existat in meciul cu Suarez Navarro. Fostul lider mondial a incercat in fiecare moment sa-si faca jocul, sa fie agresiva si sa nu stea la mana adversarei (stiind cat de bine deschide terenul iberica, mai ales cu backhandul in cross cu o singura mana).Pliskova a gresit mult impotriva ibericei (45 de erori nefortate!), dar a si recuperat gratie serviciului si forehandului sau puternic si plat (41 de lovituri direct castigatoare).Impresionanta la capitolul impresie artistica, Carla nu a putut mentine ritmul inalt din primul set, jocul sau placut ochiului fiind demontat piesa cu piesa sub puterea loviturilor adversarei. Meciul din optimi a durat doua ore si doua minute.Pentru un loc in semifinale, Karolina se va lupta cu invingatoarea partidei dintre Sara Errani si Angelique Kerber.Naomi Osaka - Anett Kontaveit 6-2, 7-6(5)Karolina Pliskova - Carla Suarez Navarro 5-7, 6-2, 6-4Angelique Kerber - Sara Errani 6-4, 6-2Elena Vesnina - Jelena Ostapenko 6-1, 7-6(6)Caroline Garcia - Ekaterina Makarova 6-4, 6-2.Turneul din Dubai face parte din categoria "Premier" si are premii totale in valoare de $2.623.485. Se joaca pe hard - Deco-Turf II. Ultima campioana este Elina Svitolina (6-4, 6-2 cu Caroline Wozniacki).Marea castigatoare va primi $651.347 si 450 de puncte in clasamentul WTA de simplu, in timp ce finalista va fi recompensata cu $347.060 si 305 puncte. Favorita numarul unu a intrecerii este Elina Svitolina, in timp ce urmatoarele doua sunt Garbine Muguruza si Karolina Pliskova.Romania nu are nicio reprezentanta pe tabloul principal de la Dubai.2017 - Elina Svitolina2016 - Sara Errani2015 - Simona Halep2014 - Venus Williams2013 - Petra Kvitova2012 - Agnieszka Radwanska2011 - Caroline Wozniacki2010 - Venus Williams2009 - Venus Williams2008 - Elena Dementieva2007 - Justine Henin etc.