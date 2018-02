WTA Budapesta: Mihaela Buzarnescu, infrangere drastica in optimi (1-6, 0-6 cu Alison Van Uytvanck)

Alison Van Uytvanck (23 ani) si-a luat astfel revansa dupa ce fusese invinsa anul trecut de Buzarnescu, scor 6-4, 6-2, in ultimul act al turneului ITF de la Poitiers (Franta).Pentru parcursul de la Budapesta, Buzarnescu va primi un cec in valoare de 3.400 dolari si 30 de puncte WTA.Tot miercuri, Monica Niculescu a fost invinsa in primul tur de o alta jucatoare din Belgia, Kirsten Flipkens (67 WTA), scor 6-3, 7-5 Mihaela Buzarnescu va evolua si in proba de dublu a competitiei din Ungaria, alaturi de Irina Bara. In prima runda, romancele vor intalni perechea Ana Blinkova (Rusia)/Darija Jurak (Croatia). Partida va avea loc miercuri, de la ora 17:00."Hungarian Ladies Open" se disputa in perioada 19-25 februarie. Competitia are premii totale in valoare de $226.750. Se disputa pe hard indoor. Face parte din categoria "International". In 2017, la prima editie, turneul a fost castigat de Timea Babos.Asi: 3-3Duble greseli: 3-0Puncte castigate cu primul serviciu: 47% (16/34) - 73% (22/30)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 32% (7/22) - 54% (7/13)Puncte de break salvate: 54% (7/13) -100% (3/3)Puncte de break castigate: 0% (0/3) - 46% (6/13)Total puncte castigate: 37% (37/99) - 63% (62/99)Durata partidei: 1h 9min.