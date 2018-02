WTA Budapesta: Monica Niculescu, invinsa in turul intai de Kirsten Flipkens

Jucatoarea din Belgia (locul 67 WTA) a castigat o partida care a durat o ora si 32 de minute, scor 6-3, 7-5.Pentru participarea la competitia de la Budapesta, Niculescu va primi 2.100 de dolari si un punct in clasamentul WTA de simplu."Hungarian Ladies Open" se disputa in perioada 19-25 februarie. Competitia are premii totale in valoare de $226.750. Se disputa pe hard indoor. Face parte din categoria "International". In 2017, la prima editie, turneul a fost castigat de Timea Babos.