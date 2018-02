Serena Williams, aproape de moarte dupa ce a nascut: "Sunt norocoasa ca am supravietuit"

"Aproape ca am murit dupa ce am nascut-o pe fiica mea Olympia. Sunt norocoasa ca am supravietuit. Fiica mea s-a nascut prin cezariana, la urgente, dupa ce bataile inimii i-au scazut dramatic in timpul contractiilor. Interventia a decurs bine. Dar ce a urmat la doar 24 de ore dupa nastere au fost 6 zile de incertitudine" -Americanca a povestit ca a fost nevoita sa stea la pat aproximativ sase saptamani, dupa o serie de complicatii."Sunt extrem de recunoscatoare ca am avut acces la o echipa atat de incredibila de medici si asistente, intr-un spital cu echipamente ultramoderne. Ei au stiut exact cum sa gestioneze aceasta rasturnare complicata a evenimentelor. Daca nu as fi avut parte de ingrijirea lor profesionala, nu as mai fi fost astazi aici" -"Totul a inceput cu un embolism pulmonar, adica o situatie in care una sau mai multe artere din plamani sunt blocate de un cheag de sange. Din cauza istoricului meu vizavi de aceasta problema medicala, traiesc cu frica. Asa ca, in momentul in care am simtit ca nu mai am aer, n-am mai stat nicio secunda si am chemat asistentele medicale""Mai intai, rana din timpul interventiei de la nastere a aparut din cauza tusei. Din cauza embolismului tuseam foarte puternic. Dupa cezariana, m-am intors in sala de operatie, unde medicii au descoperit in abdomenul meu un hematom mare, un cheag de sange. Cand m-am intors acasa la familie, a trebuit sa-mi petrec primele sase saptamani de maternitate in pat", a conchisPe 2 septembrie 2017, Serena a nascut o fetita, pe numele ei Alexis Olympia.In varsta de 36 de ani, Serena Williams a castigat 23 de Grand Slam-uri de-a lungul carierei, iar in competitii a revenit recent, pentru echipa de FedCup a SUA.