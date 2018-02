Tribunalul Bucuresti a validat noua conducere a FR Tenis

Tribunalul Bucuresti a admis cererea Federatiei Romane de Tenis privind noua conducere a acestui for, conducere rezultata in urma alegerilor din cadrul Adunarii Generale din 17 noiembrie 2017, se arata intr-un comunicat al FRT, citat de News.ro.



Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat, marti, asupra cererii Federatiei Romane de Tenis cu privire la inregistrarea in Registrul Federatiilor a componentei noilor organe de conducere, alese in cadrul Adunarii Generale din 17 noiembrie 2017. Instanta a admis prin hotarare judecatoreasca solicitarea FRT, respingand ca neintemeiate obiectiile formulate de Ministerul Tineretului si Sportului, ACS Tenis Club Pamira si ACS Tenis Club Olimp, precizeaza forul.

"Dupa cum s-a aratat in fata instantei de judecata, si contrar obiectiilor persoanelor aratate mai sus, solicitarea unui aviz al Ministerului Tineretului si Sportului nu reprezinta o cerinta legala pentru inregistrarea modificarilor aduse componentei organelor de conducere ale unei federatii sportive. Pe aceasta cale, in acord cu hotararea judecatoreasca sus citata, Federatia Romana de Tenis dezavueaza acuzatiile si scenariile nefondate lansate de clubul sportiv ACS Tenis Club Pamira si evidentiaza ca a respectat legea si statutul federatiei in cadrul demersurilor intreprinse. Formularea de acuzatii lipsite de temei si procese de intentie in presa nu poate infrange adevarul judiciar constatat prin hotarari judecatoresti", se mai arata in comunicatl FRT.

Clubul Pamira Sibiu, condus de Marius Daniel Vecerdea, candidat la functia de presedinte al FRT, a contestat alegerile, sustinand ca doar 54 de structuri sunt afiliate cu drepturi depline de vot la FR de Tenis, acestea fiind inscrise la registrul federatiilor.

Alegerile fusesera programate initial in luna aprilie 2017, dar atunci Ministerul Tineretului si Sportului a dispus anularea Adunarii Generale ordinare a Federatiei Romane de Tenis si efectuarea unui control la acest for, dupa ce doua cluburi, Pamira si Olimp, au contestat organizarea AG, in cadrul careia urmau sa aiba loc alegeri. La un control efectuat in 3 si 4 aprilie, MTS a stabilit ca FR Tenis nu poate proba cu documente numarul de structuri afiliate care figureaza in evidenta sa.

Alegerile pentru conducerea FR Tenis au fost programate din nou, la 2 noiembrie, insa reprezentantii MTS i-au avertizat pe membrii AG ca nu pot lua hotarari decat structurile sportive fondatoare (54 in total, 38 prezente), nu si celelalte 308 afiliate ulterior. Cu toatea acestea, hotararile Adunarii Generale a Federatiei Romane de Tenis au fost luate de catre toti membri prezenti, incalcand Actul Constitutiv al Federatiei Romane de Tenis. Totusi, alegerile nu s-au mai tinut, fiind amanate pentru urmatoarele 30 de zile.