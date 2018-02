ITF: Simona Halep a fost testata anti-doping mai mult decat Maria Sharapova in 2017; Federer si Nadal, de cel putin 14 ori

In dreptul Simonei Halep putem observa ca a fost testata intrein timpul turneelor si de. De altfel, Halep a fost printre sportivele cu cele mai multe teste in anul incheiat cu aproape doua luni in urma.Revenita pe teren in 2017,(suspendata pentru consum de meldonium) a fost testata de cel mult trei ori in timpul turneelor si de cel putin sapte ori in afara acestora. Trebuie insa precizat faptul ca rusoaica a avut drept de joc in meciurile oficiale la aproape jumatatea lui 2017.Oficialii ITF nu le-au ocolit in 2017 nici pe. In ceea ce o priveste pe Sorana, acesta a fost nevoita sa treaca peste cel putin sapte teste in timpul intrecerilor si tot cel putin de sapte ori in afara turneelor. Si Monica Niculescu se incadreaza la aceeasi categorie:cuChiar daca nu a participat la meciuri oficiale in 2017 decat foarte putin (in prima luna a anului),a fost si ea testata: 1-3 in timpul turneelor (atatea cate a prins) si 1-3 in afara intrecerilor.In ceea ce priveste circuitul ATP,(cei care practic si-au "impartit" anul 2017) au fost testati in mod egal:cuIn total, ITF-ul a anuntat ca au fost facute(aici intrand - urina si sange).au fost trecute in dreptul circuitului. Aceste date nu includ si testele organizate de centrele anti-doping nationale.Regulamentul ITF prevede ca sportivii (ATP si WTA) trebuie sa anunte zilnic in ce oras se afla, astfel incat ITF-ul sa ii poata testa in orice moment daca isi doreste acest lucru.Florin Mergea 4-6Monica Niculescu 7+/7+Raluca Olaru 4-6Horia Tecau 4-6Patricia Maria Tig 4-6/7+Irina Camelia Begu 4-6/7+Ana Bogdan 4-6Mihaela Buzarnescu 1-3Alexandra Cadantu 1-3Sorana Cirstea 7+/7+Marius Copil 4-6Jaqueline Cristian 1-3Simona Halep 4-6/7+.4-6 reprezinta numarul de teste facute in timpul turneelor (intre 4 si 6), iar 7+ inseamna testele facute in afara competitiilor (cel putin sapte).Kevin AndersonTimea BabosAshleigh BartonRoberto Bautista AgutJulien BenneteauKiki BertensDustin BrownPablo Carreno BustaLatisha ChanHyeon ChungMarin CilicSorana CirsteaBorna CoricAlize CornetSteve DarcisJuan Martin del PotroGrigor DimitrovAlexandr DolgopolovKyle EdmundDaniel EvansRoger FedererFabio FogniniCaroline GarciaGuillermo Garcia-LopezDaria GavrilovaJulia GoergesDavid GoffinMarcel GranollersRobin HaaseRyan HarrisonPierre-Hugues RobertMartin HingisJelena JankovicAngelique KerberKaren KhachanovMartin KlizanPhilipp KohlschreiberAndrey KuznetsovFeliciano LopezPaolo LorenziNicolas MahutEkaterina MakarovaAdrian MannarinoMonica NiculescuJelena OstapenkoBenoit PaireGarbine MuguruzaRafael NadalAndy MurrayJamie MurrayGilles MullerAnastasia PavlyuchenkovaJohn PeersShuai PengKarolina PliskovaLucas PouilleSam QuerreyAlbert Vinolas-RamosLucie SafarovaMaria SakkariDiego SchwartzmanDudi SelaAndreas SeppiAnastasija SevastovaJack SockSara Tormo SorribesSloane StephensJan-Lennard StruffBarbora StrycovaElina SvitolinaDominic ThiemViktor TroickiLesia TsurenkoCoco VandewegheElena VesninaFernando VerdascoCaroline WozniackiAlexander ZverevMischa Zverev.