WTA Budapesta: Sorana Cirstea, eliminata in runda inaugurala de locul 121 mondial

Prezenta pe tabloul principal in calitate de lucky loser, Viktoria a castigat in doua seturi, scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 13 minute. In optimi, Kuzmova o va intalni pe Sabine Lisicki (173 WTA).Pentru prezenta la Budapesta, Sorana Cirstea va primi 2.100 de dolari si un punct WTA."Hungarian Ladies Open" se disputa in perioada 19-25 februarie. Competitia are premii totale in valoare de $226.750. Se disputa pe hard indoor. Face parte din categoria "International". In 2017, la prima editie, turneul a fost castigat de Timea Babos.