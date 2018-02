​WTA Budapesta: Mihaela Buzarnescu s-a calificat in optimi

Buzarnescu si-a adjudecat victoria dupa o ora si 50 de minute.Mihalea Buzarnescu si-a asigurat un cec de 3.400 dolari si 30 de puncte WTA, iar in optimi o va infrunta pe belgianca Alison Van Uytvanck (locul 80 WTA), invingatoare cu 6-3, 6-2 in fata frantuzoaicei Oceane Dodin (locul 95 WTA).Pe tabloul principal de la Budapesta se mai afla alte doua jucatoare din Romania: Sorana Cirstea (36 WTA) si Monica Niculescu (75 WTA).Cap de serie numarul 4, Cirstea o va intalni in runda inaugurala, tot marti, pe Viktoria Kuzmova (Slovacia, locul 121 WTA). In primul tur, Niculescu se va duela cu belgianca Kirsten Flipkens (67 WTA).Mihaela Buzarnescu va evolua si in proba de dublu a competitiei din Ungaria, alaturi de Irina Bara. In prima runda, romancele vor intalni perechea Ana Blinkova (Rusia)/Darija Jurak (Croatia).Dominika Cibulkova (Slovacia, locul 33 WTA) este principala favorita a turneului de la Budapesta. Timea Babos (Ungaria, locul 35 WTA), cap de serie numarul trei, a castigat trofeul la editia din 2017.