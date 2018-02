Petra Kvitova, forfait la turneul WTA de la Dubai: "Corpul meu are nevoie de repaus"

Ajunsa inapoi in TOP 10 WTA dupa ce a castigat trofeul de la Doha, Petra a intregit lista jucatoarelor absente de la Dubai (Caroline Wozniacki, Simona Halep nu participa, de asemenea si alte nume importante precum Maria Sharapova sau Madison Keys)."Sunt cu adevarat dezamagita ca trebuie sa declar forfait, insa, dupa ce am jucat foarte mult in aceste ultime saptamani, corpul meu are mare nevoie de repaus" -Turneul din Dubai face parte din categoria "Premier 5" si are premii totale in valoare de $2.623.485. Se joaca pe hard - Deco-Turf II. Ultima campioana este Elina Svitolina (6-4, 6-2 cu Caroline Wozniacki).Marea castigatoare va primi $651.347 si 450 de puncte in clasamentul WTA de simplu, in timp ce finalista va fi recompensata cu $347.060 si 305 puncte. Favorita numarul unu a intrecerii este Elina Svitolina, in timp ce urmatoarele doua sunt Garbine Muguruza si Karolina Pliskova.Romania nu are nicio reprezentanta pe tabloul principal de la Dubai.Ultimele campioane ale competitiei:2017 - Elina Svitolina2016 - Sara Errani2015 - Simona Halep2014 - Venus Williams2013 - Petra Kvitova2012 - Agnieszka Radwanska2011 - Caroline Wozniacki2010 - Venus Williams2009 - Venus Williams2008 - Elena Dementieva2007 - Justine Henin etc.