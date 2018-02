VIDEO ​WTA Dubai: Daria Kasatkina, in optimi (victorie dificila cu Agnieszka Radwanska)

Aflata pe o panta descendenta de ceva timp, Aga a alternat momentele bune cu cele in care a aratat ca si-a mai pierdut din indemanare si din inspiratie. A avut puterea sa revina de la 2-4 in primul set si de la 0-3 in al doilea, insa pana la urma rezultatul a fost o infrangere in doua seturi, scor 7-5, 6-4.In alte timpuri, Radwanska nu ar fi avut probleme in a se impune impotriva unei adversare fara o experienta la cel mai mai inalt nivel. Poloneza este insa departe de nivelul aratat cand castiga, spre exemplu, Turneul Campioanelor in 2015.Aga nu mai deranjeaza atat de mult cu varietatea din jocul sau, pare mult mai "moale" pe picioare, iar in momentele importante nu mai gaseste la fel de usor solutiile optime.Superioara din punct de vedere al agresivitatii, Kasatkina a castigat meritat pana la urma o partida in care si-a asumat mai multe riscuri, iar tenisul a recompensat-o cu o calificare in optimi.Elena Vesnina - Shuai Peng 6-4, 7-5Ekaterina Makarova - Anastasija Sevastova 3-6, 7-6(9), 6-3.Turneul din Dubai face parte din categoria "Premier 5" si are premii totale in valoare de $2.623.485. Se joaca pe hard - Deco-Turf II. Ultima campioana este Elina Svitolina (6-4, 6-2 cu Caroline Wozniacki).Marea castigatoare va primi $651.347 si 450 de puncte in clasamentul WTA de simplu, in timp ce finalista va fi recompensata cu $347.060 si 305 puncte. Favorita numarul unu a intrecerii este Elina Svitolina, in timp ce urmatoarele doua sunt Garbine Muguruza si Karolina Pliskova.Romania nu are nicio reprezentanta pe tabloul principal de la Dubai.2017 - Elina Svitolina2016 - Sara Errani2015 - Simona Halep2014 - Venus Williams2013 - Petra Kvitova2012 - Agnieszka Radwanska2011 - Caroline Wozniacki2010 - Venus Williams2009 - Venus Williams2008 - Elena Dementieva2007 - Justine Henin etc.