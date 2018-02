Petra Kvitova, campioana la Doha (3-6, 6-3, 6-4 cu Garbine Muguruza) - Mental de campioana

Kvitova a intrat foarte greu in partida, dand senzatia ca se resimte din punct de vedere fizic dupa meciul epuizant cu Wozniacki din semifinale. Muguruza a simtit momentul mai slab al adversarei si a apasat pedala pana la podea: 5-0. Cehoaica a mai salvat un pic din imaginea sifonata (a castigat trei game-uri la rand) insa a pierdut pana la urma setul cu 6-3 (dupa 33 de minute).Cu unele dificultati pe propriul serviciu (a salvat mingi de break), Petra si-a gasit ritmul in special cu ajutorul forehand-ului, iar la 3-2 a reusit break-ul mult asteptat. A fost momentul care a stabilit invingatoarea setului al doilea: 6-3 (in oglinda cu primul).Setul trei a inceput sub semnul echilibrului, cu game-uri lungi, decise in "prelungiri". Iberica a fost in mai multe randuri aproape de break, insa cea care l-a reusit pana la urma a fost Petra (la 2-2).Finalul de meci le-a gasit pe cele doua cu garda jos, Petra si Garbine incercand sa loveasca decisiv la aproape fiecare schimb. Au rezultat raliuri de mare calitate, cu tenis de un nivel inalt.Kvitova si-a tinut bine emotiile in frau, a servit cu multa siguranta si a inchis game-ul setul si meciul pe propriul serviciu (6-4), dupa doua ore si 16 minute de la primul punct.In urma parcursului de la Doha, Kvitova va urca 11 locuri in clasamentul WTA, pana pe 10 (mult mai aproape de valoarea sa), in timp ce Muguruza revine pe podium (se va afla de luni pe 3, in locul Elinei Svitolina).Este titlul cu numarul 22 din cariera pentru Kvitova, sportiva care se poate mandri si cu doua victorii in turneele de Grand Slam (Wimbledon 2011 si 2014).